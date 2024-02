Colombo “Alla Bit per promuovere la Tokyo d’inverno”

MILANO (ITALPRESS) – “Ci teniamo a promuovere l’inverno, perchè è una stagione che ha una serie di vantaggi e punti di forza: in questo momento in cui i voli hanno raggiunto costi importanti per il viaggiatore medio, l’inverno presenta offerte interessanti e Tokyo ha caratteristiche particolari: le temperature sono più piacevoli e permettono di fare esperienze che magari in un’altra stagione potrebbero non risultare così gradevoli”. A dirlo Giulia Colombo, Tokyo Tourism Representative, Milan Office, presente alla Bit di Milano.

