Fiorello, il mantello come Chiara Ferragni e Amadeus-Rosa Chemical

(Adnkronos) –

Fiorello irrompe nella prima serata di Sanremo 2024 con il collegamento dall’esterno dell’Ariston. “Hai visto il mantello? Per fare tutta sta roba abbiamo preso il budget di una puntata di Bella Ma’ su Raidue”, dice Fiorello ad Amadeus. Il mantello ha un messaggio per il direttore artistico: ‘Ama pensati libero… E’ l’ultimo’. Il riferimento è all’ultimo Festival che Amadeus dovrebbe condurre e il messaggio viene recapitato con un capo d’abbigliamento che ricorda quello indossato un anno fa da Chiara Ferragni. “Questo doveva essere il finale, ma ho pensato ‘meglio che me lo gioco subito’ visti tutti questi allarmi…”, aggiunge Fiorello. “Forse non ti sei accorto di una cosa: ti sei seduto sulle gambe di un signore in platea. Lo sai chi è? E’ il presidente di Rai Cinema”, dice Fiorello riferendosi a Nicola Claudio, che Amadeus non ha riconosciuto. “Sembravi Rosa Chemical, ho pensato ‘vuoi vedere che Amadeus si gira e si limona il presidente…”.