Sanremo 2024, televoto per seconda serata: come si vota per i cantanti

(Adnkronos) – Seconda serata del Festival di Sanremo 2024 e entra in scena il televoto. Dopo la classifica della prima serata, con Loredana Bertè al primo posto nella top 5 per il voto della sala stampa dell’Ariston, oggi sono in programma le esibizioni di 15 cantanti in gara. Domani, giovedì 8 febbraio, toccherà a altri 15 cantanti. Nella seconda e nella terza serata del Festival, le posizioni saranno determinate dalla giuria delle radio – che sostituisce la vecchia giuria demoscopica – e, appunto, dal televoto espresso dai telespettatori. Alla fine della seconda serata, prevista attorno all’1.45, saranno comunicate le prime 5 posizioni.

I telespettatori possono votare inviando il codice a 2 cifre – che è abbinato a ciascun cantante e che verrà comunicato durante la trasmissione in diretta – tramite Sms o tramite telefono fisso, in quest’ultimo caso il codice va digitato sulla tastiera. Il voto va inviato al numero 894.001 da fisso o al numero 475.475.1 da cellulare.