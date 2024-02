Sanremo 2024, i Jalisse tornano con il maestro Vessicchio

(Adnkronos) – Dopo 27 anni i Jalisse tornano a Sanremo e verrano diretti da Beppe Vessicchio e Leonardo De Amici. “Due bacchette per i Jalisse” scherza Fiorello che, in collegamento fuori dall’Ariston accoglie i due artisti e il maestro Vessicchio con una gag di magia sotto la pioggia. I Jalisse si esibiranno in tarda serata con il brano ‘Fiumi di parole’ con cui vinsero Sanremo nel 1997.

La notizia del ritorno girava da giorni, e al Tg1 di questa sera Fiorello ha dato la conferma senza rovinare la sorpresa ad Amadeus. Collegato insieme a Giorgia Cardinaletti dal balconcino di fronte all’Ariston, Fiorello ha chiesto alla giornalista di intervistare le sagome del duo: “Vi fa piacere tornare a Sanremo?”, ha chiesto la giornalista. E dalle sagome si è levata la risposta dei Jalisse: “Eh, dopo 27 anni….”. Poi l’invito ad accennare il brano con cui vinsero Sanremo, puntualmente esaudito dalle sagome.