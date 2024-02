Allarme Usa, minaccia Russia dallo spazio: armi nucleari contro satelliti

(Adnkronos) – La Russia potrebbe usare armi nucleari nello spazio per colpire satelliti. E’ questa la minaccia che agita gli Stati Uniti e che ha indotto la Casa Bianca a convocare gli 8 leader del Congresso per un briefing.

L’emittente Abcnews delinea il quadro dettagliato in relazione alla “minaccia alla sicurezza nazionale” su cui si è soffermata la Commissione Intelligence della Camera, che ha fatto riferimento ad una questione urgente collegata a una capacità militare russa “altamente preoccupante e destabilizzante”. Secondo il presidente della Commissione, Mike Turner, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe declassificare “tutte le informazioni” disponibili.

Secondo Abcnews, che cita due fonti a conoscenza delle discussioni andate in scena a Capitol Hill, la minaccia è legata alle ambizioni russe di ‘piazzare’ armi nucleari nello spazio. “E’ una cosa grossa”, la sintesi di una fonte.

Diversi membri del Congresso, rimasti anonimi, si limitano a definire la questione ‘seria’. “Lavoreremo insieme per affrontare la questione, come facciamo per tutti i temi sensibili che sono secretati”, dice lo speaker della Camera, Mike Johnson. “Vogliamo garantire a tutti che il volante è in mani salde”. Il deputato Jim Himes, rappresentante democratico del Connecticut, definisce l’allarme “significativo” ma “non una causa di panico. E’ una discussione che va affrontata, ma non in pubblico”.