Costantino Vitagliano e la malattia: “Sto meglio, serve pazienza”

(Adnkronos) – “Sto iniziando una nuova terapia per la mia malattia autoimmune”. Costantino Vitagliano, ospite di Verissimo nella puntata di oggi 17 febbraio 2024, nella trasmissione di Canale 5 spiega come procede la cura per la patologia che lo ha colpito. A gennaio, l’ex tronista ha diffuso le news relative alla sua malattia. “Mi sento meglio con la consapevolezza che devo essere paziente. Ho fatto un nuovo controllo e sto iniziando un’altra terapia, devo fare iniezioni sulla pancia. Ho una malattia autoimmune, i miei anticorpi mi attaccano invece di difendermi. Mentalmente sto meglio rispetto ad un mese fa, quando ero appeno uscito da un reparto oncologico. Oggi mi devo mettere due maglioni per farmi stare una giacca, ho ripreso solo 2 chili”, dice.

“La sera però vado in down, perché non mi vedo quello che ero. Oggi ho portato mia figlia a scuola, è andata bene… Il mio medico dice che devo stare tranquillo perché si mette tutto a posto. Ma quando vai a fare la visita di controllo speri che le cose vadano meglio, non ho pazienza. C’è un alone, una macchia all’aorta e bisogna aspettare. Non so se mi metteranno uno stent, magari no… Nel prossimo controllo, invece di un’ecografia, credo farò una tac per capire se il tessuto si è rovinato e se posso operarmi per mettere una cosa che mi protegga se dovesse ‘esplodere’ la aorta… Ora non sto usando termini corretti, sono molto agitato”, aggiunge.

Vitagliano si commuove ricordano i genitori che non ci sono più (“Persone di altri tempi”) e soprattutto quando parla della figlia: “Io devo esserci per lei… Fino a 3 mesi fa me la mettevo sulle spalle e andavamo dappertutto… Ora non ce la faccio e questo mi dà fastidio”.