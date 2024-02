Crollo in cantiere a Firenze, recuperato nella notte corpo quarta vittima

(Adnkronos) – E’ stato ritrovato nella notte il corpo di un quarto operaio, vittima del crollo, avvenuto ieri mattina, nel cantiere dove erano in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato a Firenze. Proseguono le ricerche dei Vigili del fuoco: resta un disperso. Tre i feriti, due dei quali in gravi condizioni ricoverati all’ospedale Careggi.

E’ stato il crollo del solaio di un prefabbricato a provocare la tragedia nel cantiere edile a nord-ovest di Firenze, quattro le squadre dei vigili al lavoro dalle 9.00 del mattino per le operazioni di soccorso. I tre operai estratti vivi sono “in condizioni molto, molto gravi, ma coscienti”, ha detto a ‘Rainews 24’ il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.