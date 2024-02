Verona-Juventus 2-2, Allegri non vince più

(Adnkronos) – La Juventus pareggia 2-2 sul campo del Verona nel match in calendario oggi 17 febbraio per la 25esima giornata della Serie A 2023-2024. La formazione allenata da Allegri, senza vittorie da 4 partite, non esce dalla crisi e dopo aver detto addio allo scudetto rischia di perdere anche il secondo posto. La Juve ha 54 punti, a -9 dall’Inter capolista che deve recuperare una partita, e può essere scavalcata dal Milan attualmente terzo a 52. Il Verona, terz’ultimo con 20 punti, perde l’occasione di uscire dalla zona retrocessione.

La Juve ha la prima chance al 7′ quando Kostic serve Yldiz, conclusione a botta sicura e respinta di Dawidowicz. Il Verona risponde e pesca il jolly che vale il vantaggio all’11’. Folorunsho colpisce al volo, il suo sinistro è perfetto: 1-0. Le due squadre si allungano subito, gli spazi abbondano e gli errori sono tantissimi in un match di qualità mediocre. La Juve, che si affida come spesso accade alle iniziative personali, prova a battere un colpo con Cambiaso e Rabiot. Al 27′, l’episodio che propizia il pareggio bianconero. Tocco di mano di Tchatchoua, rigore. Vlahovic trasforma dal dischetto: 1-1.

La Juve di Allegri comincia il secondo tempo in maniera inguardabile, con un copione proposto più volte. Al Verona bastano un paio di passaggi per trovare il gol del nuovo vantaggio. Suslov innesca Folorunsho, pallone a Noslin e tocco per battere Szczesny: 2-1 al 52′. I bianconeri hanno il merito di reagire subito e Rabiot, servito da Locatelli, al 55′ buca Montipò di sinistro: 2-2. Allegri effettua sostituzioni a ripetizione, la Juve cambia volto ma il prodotto finale rimane il solito: organizzazione assente, gioco farraginoso e davanti bisogna aspettare il 69′ per vedere il colpo di testa impreciso di Vlahovic. All’83’ tracce di Chiesa, con una conclusione fuori bersaglio. Al 92′ Chiesa ci riprova dopo la combinazione con Alcaraz, Montipò salva con una parata eccellente: finisce 2-2.