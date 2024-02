Mondiali nuoto, altri 3 bronzi azzurri a Doha 2024

(Adnkronos) – Altre medaglie azzurre ai mondiali di nuoto di Doha 2024. Benedetta Pilato vince il bronzo nei 50 rana donne. Quarto podio iridato per lei, unica a riuscirci in questa disciplina nella storia azzurra. La giovane tarantina ha chiuso la finale in 30”01 alle spalle della lituana Ruta Meilutyte (29″40), che conquista la medaglia d’oro con il terzo titolo iridato consecutivo, e dietro alla cinese Qlanting Tang (29″51), argento.

Sara Franceschi conquista la medaglia di bronzo nei 400 misti femminili. L’azzurra chiude con il tempo di 4’37”86, alle spalle della britannica Freya Constance Colbert, oro in 4’37”14, e all’israeliana Anastasia Gorbenko, argento in 4’37”36.

La staffetta 4×100 misti (Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Gianmarco Sansone e Alessandro Miressi) tocca in 3’31”59: terzo posto dietro agli Stati Uniti oro in 3’29”80 e all’Olanda, argento in 3’31”23.

Alberto Razzetti chiude con un quinto posto la finale dei 400 misti con il tempo di 4’13”05. L’oro va al neozelandese Lewis Clareburt in 4’09”72, che chiude davanti al britannico Max Litchfield, argento in 4’10”40, mentre il bronzo va al giapponese Daiya Seto (4’12”51).