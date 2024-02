Mazzarella (Bper Banca): “Transizione energetica e innovazione le sfide per il futuro”

(Adnkronos) – “Le sfide che ci attendono per il futuro sono sicuramente quelle della transizione energetica, ma anche quelle legate ai temi della digitalizzazione e delle innovazioni tecnologiche”. Così Flavia Mazzarella, presidente di Bper Banca, in occasione dell’incontro ‘Torino Capitale della cultura d’impresa’, svoltosi all’Unione Industriali Torino.

“Siamo in un contesto macroeconomico di grande mutamento, repentino e spesso imprevisto”, ha avvertito Mazzarella che ha aggiunto: “Ci aspettiamo che Torino riesca a vincere questa sfida e noi, come Bper Banca, possiamo essere un partner credibile per affiancare le imprese in questo momento di grande evoluzione”.

“Siamo un territorio dove è nata l’impresa, l’industria, la capacità di saper fare e innovare”, ha ricordato il presidente della Camera di commercio di Torino, Dario Gallina, a margine dell’evento. “Partiamo da qui guardando al futuro, aggiungendo altri ingredienti, come cultura, turismo e qualità della vita; un mix fantastico per ispirare i giovani, offrendo loro molte opportunità lavorative. L’importante è partire dalla propria identità”, ha concluso.