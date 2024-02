Episodio di violenza ancora tutto da chiarire, quello avvenuto in via Milano, all’altezza del passaggio a livello di via Ghinaglia, oggi poco dopo le 17. Un’ambulanza della Croce Verde è intervenuta per prestare soccorso a un giovane che si è accasciato a terra in stato di shock dopo aver barcollato contro un muro. Dalle primissime testimonanze il ragazzo avrebbe raccontato di essere stato aggredito in casa da un vicino, a colpi di martello e presentava tracce di sangue sulle gambe. Sarebbe quindi uscito in strada, dove è stato notato da alcuni passanti che hanno dato l’allarme.

Sul posto per ricostruire l’accaduto, i carabinieri di Cremona.

Il giovane, di 27 anni, è stato poi trasportato al pronto soccorso in codice giallo.

© Riproduzione riservata