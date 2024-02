Grosseto, trovato un cadavere in mare a Punta Ala

(Adnkronos) – Un uomo è stato trovato morto in mare verso mezzogiorno nella zona porto di Punta Ala, frazione di Castiglione della Pescaia nel grossetano. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno potuto solo accertarne il decesso. Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri delle stazioni di Punta Ala e Castiglione della Pescaia l’uomo aveva 58 anni e non era residente in provincia. Sul posto la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. La salma rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.