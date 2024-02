Lecce-Inter 0-4, poker nerazzurro: doppio Lautaro, gol di Frattesi e de Vrij

(Adnkronos) – L’Inter vince 4-0 sul campo del Lecce oggi nel match in calendario per la 26esima giornata della Serie A 2023-2024. I nerazzurri, primi in classifica, si impongono con la doppietta di Lautaro e con i gol di Frattesi e de Vrij. Il settimo successo consecutivo consente alla formazione allenata da Inzaghi di salire a 66 punti e di proseguire la marcia solitaria verso lo scudetto. Il Lecce rimane a quota 24, con 4 lunghezze di margine sulla zona retrocessione.