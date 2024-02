Morto Jacob Rothschild, il finanziere e filantropo britannico aveva 87 anni

(Adnkronos) – E’ morto a Londra all’età di 87 anni Jacob Rothschild, finanziere, politico e filantropo britannico. Figlio del barone Victor Rothschild, Jacob iniziò la sua carriera nella banca di famiglia nel 1963, prima di lasciare il gruppo per assumere il controllo e presiedere fino al 2019 il Rothschild Investment Trust. Era stato anche fondatore del gruppo J Rothschild Assurance Group.

Dal 1991 al 1999 era stato alla Camera dei Lord. Aveva inoltre sostenuto diverse istituzioni culturali, tra le quali la National Gallery di Londra. La famiglia ha elogiato in una dichiarazione “un finanziere superbamente abile, un paladino delle arti e della cultura”, nonché un “appassionato sostenitore delle cause di beneficenza in Israele e della cultura ebraica” e “un ambientalista entusiasta”.