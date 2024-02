Paura per Kristoffer Olsson, malore e ricovero in terapia intensiva

(Adnkronos) – Paura e ore di apprensione per Kristoffer Olsson, 28enne giocatore della nazionale svedese. Il calciatore “ha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all’ospedale universitario di Aarhus, dove è ricoverato”, ha reso noto il Midtjylland, club danese di Olsson. Il giocatore è attaccato a un respiratore in terapia intensiva. “Kristoffer Olsson è affetto da una malattia apparentemente acuta, legata al cervello. Un team dei massimi esperti medici danesi sta attualmente lavorando per fare una diagnosi e avviare il trattamento giusto”.

“Sin dal ricovero, Kristoffer è stato circondato dai suoi parenti stretti e da membri dello staff dell’FC Midtjylland ed è in cura da specialisti del settore. L’FC Midtjylland chiede al pubblico di mostrare rispetto e comprensione, in modo che Kristoffer, la famiglia e i medici abbiano la tranquillità necessaria per garantire la guarigione e il recupero di Kristoffer nel miglior modo possibile – si legge nella nota del club danese – Tutti all’FC Midtjylland sono ovviamente profondamente colpiti dall’improvvisa malattia di Kristoffer e i nostri pensieri e il nostro pieno supporto vanno a Kristoffer e alla sua famiglia. L’FC Midtjylland non ha ulteriori dichiarazioni al momento, ma informeremo il pubblico quando emergeranno nuove informazioni significative”, conclude il club.