Ucraina, Macron e ipotesi invio soldati. Tajani: “Non sono favorevole”. Da Europa coro di no

(Adnkronos) – Dalla Germania all’Ungheria, dalla Polonia alla Gran Bretagna, le nazioni occidentali prendono le distanze dalle dichiarazioni di Emmanuel Macron. Il presidente francese non ha escluso l’ipotesi dell’invio di truppe in Ucraina, sottolineando che bisogna fare “tutto il necessario per garantire che la Russia non possa vincere questa guerra”.

“E’ un’idea di Macron, mi pare che quando si parla di inviare truppe si debba essere molto prudenti, non dobbiamo far pensare che siamo in guerra con la Russia. Il mio giudizio personale è che non sono favorevole a inviare truppe italiane a combattere in Ucraina”, dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a Zagabria a margine della riunione del comitato di coordinamento Italia-Croazia.

Mentre il Cremlino sottolinea che tale possibilità porterebbe inevitabilmente a uno scontro militare diretto tra Russia e Nato, il cancelliere tedesco Olaf Scholz sottolinea che “ciò che è stato concordato fin dall’inizio tra di noi vale anche per il futuro, vale a dire che non ci saranno truppe di terra, né soldati inviati sul suolo ucraino dai paesi europei o gli Stati della Nato”.

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha affermato che Budapest non è disposta a inviare armi o truppe a Kiev e che la sua posizione sulla questione è “solida come la roccia”.

“Non siamo d’accordo”, ha detto la portavoce del governo di Madrid, Pilar Alegría. “Quello che è urgente” è “accelerare la consegna di materiale” militare a Kiev, ha aggiunto.

Anche la Gran Bretagna non ha piani per uno spiegamento di truppe su larga scala in Ucraina, ha detto un portavoce del primo ministro britannico Rishi Sunak. “Oltre al piccolo numero di personale che abbiamo nel paese a sostegno delle forze armate dell’Ucraina, non abbiamo alcun piano per un dispiegamento su larga scala”, ha detto il portavoce ai giornalisti, aggiungendo che un gran numero di truppe ucraine vengono addestrate in Gran Bretagna e Londra sostiene Kiev con attrezzature e rifornimenti.

Sulla stessa linea, anche “la Polonia non ha piani per inviare le sue truppe in territorio ucraino”, ha detto Donald Tusk. “Credo che non dovremmo fare ipotesi oggi se ci saranno circostante che potrebbero cambiare questa posizione”, ha aggiunto il premier del paese confinante con l’Ucraina.

“Sono convinto che dobbiamo sviluppare le vie di sostegno che abbiamo intrapreso dopo l’aggressione della Russia”, le parole del premier ceco Petr Fiala. “Io credo non dobbiamo aprire ad altri metodi o modi”, ha aggiunto Fiala, escludendo quindi l’ipotesi dell’invio di truppe, e sottolineando che il focus al momento è sull’invio di aiuti militari e sul sostegno umanitario ed economico.

Taglia corto il premier svedese, Ulf Kristersson, che ieri ha celebrato “la storica giornata” della ratifica ungherese, l’ultima rimasta, all’adesione della Svezia alla Nato. “Non c’è nessuna richiesta da parte Ucraina per questo, la questione non è rilevante”. “Al momento siamo occupati a pieno nell’inviare equipaggiamento avanzato dalla Svezia all’Ucraina in molti modi diversi, come molti altri Paesi sono impegnati a fare”, ha detto Kristersson, intervistato dall’emittente Svt, aggiungendo quindi che la questione dell’ipotetico invio di truppe “così è una questione interamente diversa”.

“Comunque, possiamo dire che ci sono Paesi diversi che hanno tradizioni diverse nell’impegnarsi in altri Paesi – ha detto commentando ancora le parole del presidente francese – e la tradizione della Francia non è la tradizione svedese, così io rispetto la volontà della Francia di aiutare l’Ucraina. Noi ora aiutiamo l’Ucraina in un modo diverso con molto equipaggiamento avanzato”. Alla domanda se può escludere l’invio di truppe svedesi nel caso in cui dovesse arrivare una richiesta, ha poi risposto: “Viviamo in momenti molto speciali, così una generale esclusione di qualcosa”. Però poi ha ribadito che la questione “al momento non è rilevante, non c’è una discussione del genere in corso in Svezia, noi partecipiamo inviando risorse, materiale e soldi all’Ucraina e questo è molto apprezzato”.