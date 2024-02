Fabrizio Corona condannato per diffamazione contro Brozovic, Icardi e Wanda Nara

(Adnkronos) – Fabrizio Corona condannato per diffamazione. Il tribunale di Milano ha condannato a una multa di 1500 euro, più il pagamento delle spese legali, Fabrizio Corona, accusato di diffamazione per aver pubblicato sul suo sito, nel febbraio 2019, un articolo in cui parlava di un presunto divorzio tra Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara a causa del presunto tradimento della showgirl argentina con l’allora compagno di squadra Marcelo Brozovic. Un articolo che potrebbe aver avuto un riflesso negli equilibri dello spogliatoio del club nerazzurro.

La giudice ha anche stabilito il pagamento da parte di Corona di una provvisionale per le parti civili, pari a 7.500 euro per ciascun componente della coppia e di 5mila per il giocatore croato che ora milita in Arabia Saudita; da stabilire, sempre in separato giudizio, anche la somma per la riparazione del danno.

“Soddisfatto” l’avvocato che tutela Brozovic, il legale Danilo Buongiorno, che si riserva “di agire con un’azione di risarcimento danni in sede civile”. Ivano Chiesa, legale di fiducia di Corona, è pronto al ricorso, dopo aver letto le motivazioni attese tra 60 giorni. “Si tratta di una condanna, solo pecuniaria, contro cui faremo appello. La giurisprudenza, a mio parere, non è adeguata rispetto alla velocità delle notizie che circola sul web e mi chiedo cosa accadrà quando verrà usata l’intelligenza artificiale, credo che bisognerà pensare a una riforma”.