Joe Biden, ok dal medico: “E’ sano, può fare il presidente”

(Adnkronos) –

Joe Biden è un uomo di 81 anni “sano, attivo, vigoroso” e “rimane idoneo per assolvere i compiti della presidenza” degli Stati Uniti. E’ il responso del check up a cui si è sottoposto il presidente degli Stati Uniti nel tradizionale ‘tagliando’ al Walter Reed di Washington. Il referto firmato dal professor Kevin O’Connor certifica l’idoneità del numero 1 della Casa Bianca, che dopo i controlli non ha perso l’occasione per scherzare: “Pensano che io sembri troppo giovane. Non c’è nulla di diverso rispetto allo scorso anno”, ha aggiunto riguardo ai risultati che la Casa Bianca ha reso noti nel corso della giornata. Nel referto, si fa riferimento anche agli ‘acciacchi’ legati all’età dell’illustre paziente, che non beve, non fuma e svolge attività fisica 5 giorni a settimana. L’andatura del presidente rimane ‘rigida’, ma non è peggiorata rispetto allo scorso anno.

Quest’anno il controllo di routine a cui annualmente si sottopongono i presidente americani è arrivato in un momento in cui desta sempre più preoccupazione tra gli elettori, anche democratici, l’età avanzata del presidente candidato alla rielezione: Biden avrebbe 82 anni all’inizio di un suo secondo mandato e 86 alla fine. Secondo un recente sondaggio Abc News/Ipsos condotto all’inizio del mese l’86% degli americani considera Biden troppo vecchio per essere presidente.

Biden ha sempre minimizzato queste preoccupazioni: “La mia età? La cosa importante è quanto sono vecchie le tue idee: abbiamo qui un tizio che ci vuole portare indietro, ai tempi prima del diritto all’aborto, vuole portarci indietro su un sacco di cose”, ha detto un recente intervista, riferendosi a Donald Trump, che, con i suoi 77 anni, “è vecchio quasi quanto me”.