Milano, incendio in azienda materiale plastico di Trucazzano

(Adnkronos) – Nove squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate a Trucazzano (Milano) per un incendio che ha colpito l’azienda Arcadia che tratta materiale plastico in via Guido Rossi 10. In supporto alle squadre di Milano sono presenti anche i vigili del fuoco di Monza e Bergamo.

Dai primi rilievi delle squadre di soccorso non ci sarebbero persone coinvolte nell’incendio. I vigili del fuoco al lavoro per circoscrivere le fiamme ed evitare il coinvolgimento delle aziende limitrofe.