Israele-Hamas, Meloni a Biden: “Italia lavora a soluzione a due Stati e sostiene mediazione Usa”

(Adnkronos) – “La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione, dobbiamo coordinare le azioni per evitare un’escalation e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nell’incontro alla Casa Bianca a Washington. La questione umanitaria “è una priorità” per l’Italia, dice Meloni, spiegando che il nostro Paese è “concentrato a contribuire con i propri sforzi” a una soluzione. Lavoriamo per “garantire la prospettiva dei due Stati, l’unica soluzione di lungo termine”.

“Italia e Stati Uniti sono grandi alleati e grandi amici, ci proteggiamo l’uno con l’altro” ha detto Biden. I nostri Paesi, replica Meloni, devono “dare una spinta alle loro relazioni. Nel nostro ultimo incontro avevamo dettato di aumentare le nostre relazioni. Lo abbiamo fatto, hanno toccato livelli mai visti. Abbiamo fatto un buon lavoro, ma c’è da fare di meglio”.

I civili di Gaza sono “disperati”, “c’è bisogno di fare di più e gli Stati Uniti faranno di più. Nei prossimi giorni, ha detto Biden, ci uniremo ai nostri amici della Giordania ed altri e lanceremo cibo e rifornimenti aggiuntivi per via aerea” sull’enclave. “Insisteremo affinché Israele faciliti (l’ingresso a Gaza, ndr.) di più camion e (apra, ndr.) più rotte per fornire a sempre più persone l’aiuto di cui hanno bisogno. Non ci sono scuse, perché la verità è che gli aiuti che arrivano a Gaza adesso non sono neanche lontanamente sufficienti. Vite innocenti, anche di bambini, sono in gioco”.

Vogliamo “risolvere la crisi dei migranti” e “combattere il traffico di essere umani”, ha detto la premier Meloni, per questo “sono qui per proporre un’alleanza globale contro il traffico di esseri umani”.