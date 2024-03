Strade Bianche 2024, trionfo di Pogacar dopo maxi fuga

(Adnkronos) – Trionfo di Tadej Pogacar nell’edizione 2024 della classica delle Strade Bianche. Il campione sloveno dell’Uae si è imposto, nella gara di apertura della stagione su strada, in solitaria tagliando il traguardo di Piazza del Campo a Siena al termine di una corsa dominata con una fuga iniziata a ben 81 km dall’arrivo sul Monte Sante Marie, su un totale di 215km, da Siena a Siena, con ben 71km sulle ‘strade bianche’. Secondo posto a 2’44” per Toms Lid Skujins e terzo Maxim Van Gils. Settimo posto per Davide Formolo, il migliore degli italiani. Tappa segnata anche dalle cadute, come quella che ha costretto al ritiro Julian Alaphilippe.