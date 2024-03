Bayern Monaco-Lazio oggi, come vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Bayern Monaco e Lazio in campo stasera, 5 marzo 2024, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con calcio d’inizio alle 21 in diretta tv e streaming. La Lazio difende la vittoria per 1-0 conquistata all’andata con il gol di Ciro Immobile su rigore.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Dier, de Ligt, Davies, Pavlovic, Goretzka, Sané, Musiala, Tel, Kane. All. Tuchel.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

“Non esiste la strada più semplice. Loro hanno una qualità smisurata e trovano il gol con facilità. Pensare di stare 100 minuti a difendersi è dura, dobbiamo avere coraggio di andare in avanti”, le parole del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. “Sui numeri fisici non ho dubbi che correremo di più noi, ma i dati non sono tutto, bisogna guardare le efficienze: 2 chilometri in più non servono a niente se l’avversario va più veloce nell’azione decisiva. Speriamo ci lascino degli spazi, loro attaccano con tanti giocatori di qualità, ma perdono equilibrio ogni tanto”, aggiunge.

“La responsabilità di poter scrivere un qualcosa di storico non deve mai essere un peso ma una carica in più per portare ai massimi livelli le tue energie e la tua voglia di vincere, le parole di Immobile. “Dobbiamo avere lo stesso rispetto e lo stesso ‘timore’ positivo avuto all’andata – prosegue il 34enne napoletano – Avremo questo piccolo vantaggio dell’1-0 ma sappiamo che dobbiamo fare la nostra partita senza farci trasportare dall’ambiente caldo che avremo intorno”.

La gara tra Bayern Monaco e Lazio sarà trasmessa in tv da Sky, sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Il match sarà inoltre trasmesso in chiaro da Mediaset su Canale 5 e in streaming su sportmediaset e infinity.