Europa League, Milan-Slavia Praga 4-2 in andata ottavi di finale

(Adnkronos) – Il Milan supera 4-2 lo Slavia Praga nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, disputato allo stadio ‘Meazza’. Per i rossoneri a segno Giroud al 34′, Reijnders al 44′ e Loftus-Cheek al 46′ e Pulisic all’85’. Per gli ospiti, che giocano in dieci uomini dal 26′ per l’espulsione di Diuof, vanno in gol Doudera al 36′ e Schranz al 65′. Tra sette giorni il ritorno in Repubblica Ceca.