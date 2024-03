Vibo Valentia, 2 arresti per omicidio Tutino: ucciso bruciato e interrato in campagne

(Adnkronos) – Svolta sull’efferato omicidio di Giuseppe Salvatore Tutino, 63 anni, il cui corpo carbonizzato è stato rinvenuto all’interno di un’auto, fatta bersaglio di colpi di fucile ed interrata tra le campagne di Calimera, frazione di San Calogero, nel gennaio 2022. I Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia e del Ros, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, nella mattinata odierna, a Rosarno e Siracusa, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Vibo Valentia, nei confronti di due soggetti, uno dei quali già detenuto per associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le attività investigative, sviluppate a seguito della denuncia di scomparsa sono state condotte incessantemente per circa 2 anni dai Carabinieri.