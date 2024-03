Foto con Putin, la replica di Jorit: “Lungi da me elogiarlo”

(Adnkronos) – “Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin. E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall’altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?)”. Così Jorit via social replica alle polemiche nate da un suo selfie con il presidente russo Vladimir Putin durante il Forum Internazionale della Gioventù a Sochi.

“La recente visita in Russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti?”, si legge ancora nel post. “I politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la Russia. Bisogna fermare la guerra, bisogna costruire ponti tra i popoli, bisogna farlo ora!”, conclude lo street artist napoletano.

Ieri Fratelli d’Italia aveva fatto sapere che presenterà un’interrogazione in Parlamento per “fare luce” sui fondi che la Regione Campania ha erogato a sostegno della realizzazione delle opere di Ciro Cerullo, in arte Jorit, per questo suo selfie.