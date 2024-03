Russia, Usa: “Rischio attentati a Mosca nelle prossime 48 ore”

(Adnkronos) – L’ambasciata americana a Mosca ha diffuso un ‘alert’ in cui si segnala il rischio di attacchi terroristici a Mosca nelle prossime 48 ore. “L’ambasciata sta seguendo rapporti in cui si parla di estremisti con piani imminenti per colpire grandi assembramenti di persone a Mosca, inclusi concerti. Consigliamo ai cittadini americani di evitare tali occasioni nelle prossime 48 ore”, si legge in un comunicato pubblicato ieri sera.

Anche l’ambasciata britannica ha in seguito diffuso una notizia simile. Ieri l’Fsb ha reso noto di aver smantellato, in seguito a uno scontro a fuoco, una cellula dell’Is nella regione di Kaluga. I componenti della cellula stavano pianificando un attentato contro una istituzione ebraica a Mosca.

“Il 7 marzo 2024 le Autorità russe hanno annunciato di aver neutralizzato una cellula terroristica, che stava pianificando un attacco a Mosca. Alla luce di tale situazione, si suggerisce di continuare ad evitare – nelle prossime settimane – ogni forma di assembramento nella capitale, ivi inclusa la partecipazione ad eventi culturali con grossa affluenza di pubblico”, si legge sul sito Viaggiare Sicuri. Nella nota, non c’è alcun riferimento all’allarme lanciato dall’ambasciata Usa.

E’ di tre morti il bilancio di nuovi bombardamenti russi che hanno colpito la regione ucraina di Kharkiv. Il governatore di Kharkiv, Oleg Sinegubov, ha denunciato attacchi dell’artiglieria russa e con colpi di mortaio contro 18 aree, aggiungendo che sono rimasti uccisi una donna di 64 anni, una di 40 e un uomo di 58. Lo riporta il Guardian.