MotoGp, Bagnaia con Ducati vince Gp Qatar: buona la prima

(Adnkronos) – Pecco Bagnaia vince il Gp del Qatar, primo appuntamento MotoGp nel Motomondiale 2024. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, sul tracciato di Losail scatta dalla quinta posizione e trionfa precedendo di 1”329 la Ktm del sudafricano Brad Binder. Lo spagnolo Jorge Martin, vittorioso ieri nella gara sprint e partito dalla pole position, chiude al terzo posto in sella alla Pramac con un ritardo di 1”933 dal vincitore. L’iberico Marc Marquez, al primo Gp in sella alla Ducati Gresini, si piazza quarto a 3”429 da Bagnaia e si lascia alle spalle la Ducati ufficiale di Enea Bastanini, quinto a 5”153 dal campione del mondo.