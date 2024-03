Francia sotto attacco hacker, siti istituzionali nel mirino

(Adnkronos) – La Francia nel mirino di attacchi hacker dall'”intensità inedita”. Da domenica sera varie amministrazioni dello Stato e dipartimenti ministeriali sono stati presi di mira da pirati informatici, riporta Bfmtv.

E’ stata subito attivata un’unità di crisi per le “contromisure” e per “garantire la continuità dei servizi informatici”. L’impatto degli attacchi sarebbe stato “ridotto per la maggior parte dei servizi”.

Al lavoro lo staff della Dinum, la Direzione interministeriale per il digitale, e dell’Anssi, l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informatici.