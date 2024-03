Malore improvviso per Loredana Bertè, cantante ricoverata

(Adnkronos) –

Malore improvviso per Loredana Bertè, che è stata costretta a rinviare la data del suo spettacolo teatrale previsto per stasera al Teatro Brancaccio di Roma ed è stata costretta al ricovero. “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve”, si legge sul profilo Instagram dell’artista.

“Era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024”, si legge nel post.

A quanto apprende l’Adnkronos, l’artista ha accusato dolori addominali già da stamattina. Quando il malessere è peggiorato, Loredana è stata visitata da un medico che ha consigliato il ricovero. L’artista è stata ricoverata in una clinica privata della capitale.

Il tour di Loredana Bertè, che arriva dopo il grande successo riscosso a Sanremo con il brano ‘Pazza’, ha esordito a Milano il 5 marzo scorso. La data di questa sera a Roma era la seconda in calendario. Data che – a quanto apprende l’Adnkronos – era già il recupero di un concerto saltato il 19 aprile dell’anno scorso. Lo show di stasera era sold out ed erano attese circa 1.600 persone, molte delle quali erano già in attesa fuori al Teatro romano al momento della notizia.

I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 22 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato.