Roma, tampona l’auto dell’ex e vuole soldi dei danni: fermato

(Adnkronos) – Ha incrociato in auto la ex insieme al nuovo fidanzato, è iniziata una lite e ha tamponato con la sua vettura quella sulla quale viaggiava la coppia. E’ accaduto nella zona di Primavalle, a Roma, e la discussione è proseguita quando, dopo l’urto, l’uomo, 36enne, è sceso dalla macchina e ha dato un pugno al nuovo fidanzato della ragazza. Poi, sotto minaccia, ha preteso di essere risarcito del danno alla vettura, che aveva lui stesso provocato, per 1.500 euro.

A quel punto il nuovo fidanzato della giovane, sotto la minaccia di non parlare dell’accaduto, è andato addirittura a prelevare i soldi al bancomat per dare la somma al 36enne. Nel frattempo però la ragazza aveva chiamato il 112 e quindi le indagini della polizia sul caso sono partite. Sono state svolte anche delle perquisizioni e alla fine l’uomo si è presentato al commissariato e si è costituito. E’ stato fermato per estorsione, l’arresto convalidato ed è stata disposta la custodia in carcere.