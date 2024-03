Harry e William all’evento per Lady D, ma i fratelli saranno distanti

(Adnkronos) –

William e Harry parteciperanno in serata a un evento in memoria di Lady D intitolato ‘Diana Legacy Award’, ma lo faranno in tempi e modalità diverse. Il principe di Galles, infatti, interverrà di persona allo Science Museum di Londra – sede dell’evento – pronuncerà un discorso per celebrare il 25mo anniversario della charity e consegnerà i premi a 20 giovani. Il Duca di Sussex, invece, parlerà con i vincitori tramite video-collegamento dalla California e, in ogni caso, dopo che William avrà lasciato la cerimonia. I vincitori di quest’anno dei Diana Legacy Awards provengono da Stati Uniti, Australia, Bangladesh, Isole Cayman, India, Indonesia, Giamaica, Nigeria, Oman, Pakistan, Romania, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

La notizia conferma come i rapporti tra i due fratelli siano ancora gelidi. I due non si sono incontrati nemmeno quando Harry ha trascorso del tempo con il padre, colpito da cancro, a Clarence House. In un’intervista rilasciata a un programma televisivo americano, Harry ha affermato di amare la sua famiglia e si è detto “grato” dei circa 45 minuti passati con re Carlo.

Il Diana Award è stato istituito per promuovere la convinzione della principessa secondo cui i giovani hanno il potere di cambiare in meglio il mondo e premiare 20 leader che stanno ispirando le nuove generazioni a seguire le orme di Diana. “È un privilegio avere il sostegno sia del Principe di Galles che del Duca di Sussex, in particolare mentre celebriamo il nostro 25mo anniversario”, ha commentato al Times la ceo della charity – l’unica organizzazione benefica che porta il nome di Lady D – Tessy Ojo.