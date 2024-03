Perugia, travolto da furgone mentre va a scuola: morto 17enne

(Adnkronos) –

E’ morto il 17enne, investito a Perugia, mentre prendeva l’autobus per andare a scuola. A confermarlo la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Qui è stato ricoverato, in terapia intensiva, dopo il grave incidente accaduto in via San Galigano. Il giovane, studente dell’istituto Volta, dal marciapiede avrebbe attraversato la strada per prendere l’autobus, quando è stato investito da un furgone, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso. Sul posto la polizia locale e il personale del 118. In gravissime condizioni, il 17enne è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma non ce l’ha fatta.