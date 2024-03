Roma, Dybala stop per infortunio

(Adnkronos) – L’attaccante della Roma Paulo Dybala nella seduta di allenamento di ieri ha riportato una piccola lesione all’adduttore lungo della coscia destra e pertanto salterà la gara di domani e la convocazione in nazionale argentina.

Nessun allarmismo comunque, in casa Roma, per l’argentino, che osserverà uno stop di una decina di giorni con l’obbiettivo di rientrare dopo la sosta, quindi già per la sfida con il Lecce del 1 aprile. Per quanto riguarda Lukaku, che ha un’infiammazione all’anca da gestire, non dovrebbe avere problemi per la gara con il Sassuolo. anche se si attende l’ultimo allenamento.