Sparatoria in Pennsylvania: 3 morti. Arrestato il killer

(Adnkronos) – E’ stato arrestato a Trenton nel New Jersey il 26enne, ritenuto responsabile di aver ucciso tre persone a Falls Township in Pennsylvania. Lo riferiscono i media statunitensi.

L’uomo, un senza fissa dimora, ha fatto irruzione con un fucile d’assalto in una casa a Levittown intorno alle 9 ora locale ed ha ucciso una 25enne, madre dei suoi due figli, e un’altra persona. Nella casa c’erano altre quattro persone. Una è stata picchiata e ferita.

Dopo la prima sparatoria sarebbe fuggito a bordo di un veicolo rubato. Avrebbe raggiunto, poi, il luogo in cui ha compiuto la seconda sparatoria, uccidendo una terza persona. Successivamente ha rubato un’altra auto, minacciando il conducente con un’arma per, poi, fuggire di nuovo. L’arresto alla fine in New Jersey.