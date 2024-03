Giocatori Fenerbahce picchiati in campo, follia in Turchia – Video

(Adnkronos) – I giocatori del Fenerbahce picchiati in campo, un altro episodio di violenza in Turchia. Dopo il pestaggio dell’arbitro Halil Umut Meler andato in scena a dicembre, un nuovo scandalo. Il Fenerbahce, vittorioso 3-2 sul campo del Trabzonspor, stava festeggiando il successo a centrocampo dopo il match deciso dal gol di Batshuayi. I tifosi di casa hanno invaso il campo ed è cominciata la caccia all’uomo, con colpi proibiti e giocatori in fuga.