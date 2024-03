Roma, uccisa in casa davanti a figlia di 5 anni: arrestato il marito

(Adnkronos) – Uccisa in casa davanti alla figlia di 5 anni. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 23.30, a Roma dove le Volanti sono intervenute per una lite in appartamento tra marito e moglie, in via Livilla al Quadraro. La lite è poi sfociata in una aggressione più violenta, costata la vita a una 37enne cinese accoltellata e uccisa davanti alla figlia di 5 anni, in casa con lei.

Il presunto responsabile, 36enne connazionale della vittima, al momento dell’intervento della Polizia aveva lasciato l’appartamento. E’ stato rintracciato poco dopo, bloccato e arrestato dagli agenti della Squadra mobile, in via dei Consoli.

La vittima è stata accoltellata al torace.