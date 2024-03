Atp Miami, è il giorno di Lorenzo Sonego: orario e dove vedere la partita

(Adnkronos) – E’ il giorno di Lorenzo Sonego. Unico azzurro a scendere in campo oggi al Masters 1000 di Miami, il torinese affronterà il britannico Daniel Evans, n. 43 della classifica mondiale, sconfitto da Sonego lo scorso anno in Florida nel match di 2° turno. Il match è in programma dalle 16 sulla Grandstand e sarà possibile seguirlo in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.