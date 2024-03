Maria Paglioli, imprenditrice agricola e già assessore all’Istruzione nel Comune di Castelverde dal 2009 al 2014, ha annunciato questa mattina la sua candidatura a Sindaco per le prossime elezioni amministrative.

“Per me è un onore e una grande responsabilità candidarmi a Sindaco del mio Comune – ha dichiarato Maria Paglioli -. Metto a disposizione la mia esperienza amministrativa e il mio profondo legame con Castelverde per guidare il Comune verso un futuro migliore.”

Il programma di Maria Paglioli si basa su quattro pilastri: dialogo, confronto, collaborazione e programmazione. “Lavoreremo per il bene di Castelverde e di tutte le sue frazioni – sottolinea la candidata -. Vogliamo amministrare per i cittadini e con i cittadini, attraverso un dialogo costante e una partecipazione attiva di tutti. Sono grata alle persone che hanno deciso di unirsi a me in questa sfida. Insieme, con energia e entusiasmo, daremo il massimo per Castelverde.”

