MotoGp Portogallo, Bastianini in pole davanti a Vinales e Martin. Bagnaia quarto

(Adnkronos) – Enea Bastianini conquista la pole position nel Gp del Portogallo, seconda prova stagionale del motomondiale. Sul circuito di Portimao il pilota della Ducati ufficiale conquista la seconda pole della carriera in MotoGp con il tempo di 1’37″706 precedendo gli spagnoli Maverick Vinales (137″788) con l’Aprilia e Jorge Martin (1’37″812) con la Ducati del team Pramac. Quarto tempo per il bi-campione del mondo in carica Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (1’37″922) con l’altra moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale.