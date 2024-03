Napoli, bimba di 3 anni ustionata: rischia la vita

(Adnkronos) –

Si rovescia pentola piena d’acqua bollente addosso: bimba di 3 anni in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia Napoli Vomero sono intervenuti – allertati da personale sanitario – nel pronto soccorso dell’ospedale Santobono dove poco prima era arrivata una bimba di 3 anni originaria del Burkina Faso ma residente ad Acerra. La piccola presentava ustioni di secondo grado sul 45% del corpo.

Da una prima ricostruzione di militari e sanitari si è accertato che verso le 19 nell’abitazione di Acerra la bambina si sarebbe rovesciata addosso una pentola che era sui fornelli con all’interno acqua bollente. I genitori – lei ha 31 anni mentre lui ha 39 anni, entrambi del Burkina Faso – hanno portato la bimba nell’ospedale di Frattamaggiore e lì i sanitari hanno attivato un servizio d’emergenza 118 che ha trasferito i 3 al Santobono. Secondo quanto si apprende, la piccola è in terapia intensiva dove rimarrà fino a domani mattina quando subirà un intervento chirurgico di asportazione della pelle ustionata e copertura delle ustioni. Al momento è stata dichiarata in pericolo di vita per il rischio infezioni.