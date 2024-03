Intervista a 360° con Ezio Belleri, direttore generale di Asst Cremona su tanti temi che riguardano la sanità cremonese a cominciare dal nuovo ospedale, per il quale sono in corso le riunioni con gli operatori sanitari per definire i dettagli di quella che sarà la progettazione definitiva, ma anche per incontrare il Comitato che si oppone alla demolizione della struttura. Ieri è arrivata la richiesta d’incontro, “è doveroso ascoltarli”, ha spiegato Belleri.

E’ stato poi fatto il punto sul Pronto soccorso di cui è partita la ristrutturazione, un progetto che parte da lontano: “l’istanza era stata formulata nell’estate del 2020, in pieno Covid”. I lavori sono slittati fino ad adesso ma ora sono finalmente partiti; dureranno 15 mesi e porteranno ad un miglioramento complessivo della qualità, sia per i pazienti, i loro famigliari e gli operatori sanitari.

Belleri è intervenuto anche sul tema liste d’attesa: si sta cercando di aumentare le ore a disposizione e di agevolare il percorso di prenotazione con una figura professionale specifica.

L’intervista completa, in onda su Cremona1 alle 19,30 mercoledì 27 marzo nella trasmissione Punto a Capo, sarà poi visibile in streaming su www.cremona1.it da domani.

