Alcaraz ko in quarti finale Miami, Sinner numero 2 se vince torneo

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz eliminato nei quarti di finale nell’Atp Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo, prima testa di serie e numero 2 del mondo, viene sconfitto dal bulgaro Grigor Dimitrov (numero 11 del tabellone), che si impone per 6-2, 6-4. La sconfitta di Alcaraz offre una chance enorme a Jannik Sinner. L’azzurro, testa di serie numero 2 del torneo e terzo giocatore del mondo, oggi in semifinale affronta il russo Daniil Medvedev: se dovesse arrivare in finale e vincere il torneo, Sinner salirebbe al secondo posto del ranking Atp, alle spalle del serbo Novak Djokovic. Nell’altra semifinale, Dimitrov affronta il tedesco Alex Zverev.