Lazio-Juve, Mogol in tribuna all’Olimpico: tifosi intonano ‘I giardini di marzo’

(Adnkronos) – Giulio Rapetti in arte Mogol è presente in tribuna allo stadio Olimpico di Roma per seguire il match tra Lazio e Juventus valido per la trentesima giornata di Serie A. Prima del match è stata cantata la canzone “I Giardini di marzo”, scritta da Mogol nel 1972 per Lucio Battisti. Il celebre pezzo è stato intonato a squarciagola anche dalla tifoseria di casa.