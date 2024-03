Auto finisce in canale, incidente mortale a Chioggia

(Adnkronos) – La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ca’ Pasqua a Chioggia, Venezia, per un’auto finita nel canale. Una donna è stata salvata da un vigile del fuoco che abita di fronte al luogo dell’incidente, mentre un uomo è deceduto.

Il capo reparto mentre era in casa ha sentito il rumore dell’auto finita nel corso d’acqua. Ha dato l’allarme e si è tuffato nel canale, riuscendo a tirare fuori per una porta posteriore la donna e metterla in salvo. Nel frattempo l’auto si è inabissata del tutto.

I vigili del fuoco arrivati da Chioggia e da Venezia con i sommozzatori e l’autogrù, hanno agganciato e recuperato l’auto. Purtroppo il medico ha dovuto constatare la morte dell’uomo. La donna sotto shock è stato presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.