(Adnkronos) – Un 16enne ha colpito con una spranga un senza fissa dimora nei pressi della stazione di Sarzana, in provincia di La Spezia, la notte scorsa. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Genova. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che stanno sentendo diverse persone per ricostruire quanto accaduto.