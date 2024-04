Giovedì 4 aprile alle ore 18 presso la libreria del Convegno in corso Campi 72 verrà presentato il libro Lenin e il partito bolscevico, edito dalla Associazione Rjazanov. L’autore, il cremonese Francesco Ricci che sarà presente all’evento ricostruisce il percorso e il senso di una battaglia politica che fu al centro della vita del rivoluzionario russo, una vita dedicata a combattere per gli ideali rivoluzionari, che nell’Ottobre 1917 divennero per la prima volta nella storia realtà, quando la classe operaia russa riuscì a compiere con successo il tanto agognato assalto al cielo. La cittadinanza è invitata a partecipare.