Papa Francesco: “Per rito funebre sarò nella bara”

(Adnkronos) – La veglia funebre per Benedetto XVI è stata l’ultima con il corpo del Papa fuori dalla bara e il catafalco con i cuscini. I Papi “siano vegliati e sepolti come qualsiasi altro figlio della Chiesa. Con dignità, come qualsiasi cristiano”. Così Papa Francesco nel libro intervista con il del giornalista Javier Martínez-Brocal intitolato ‘El Sucesor’. Bergoglio ha spiegato di aver già disposto una revisione delle esequie papali.