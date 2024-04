Continuano le iniziative pre-elettorali a Cremona in vista delle amministrative e venerdì 5 aprile la coalizione di centrodestra che schiera candidato sindaco Alessandro Portesani lancia la campagna elettorale vera e propria con un incontro alle 20,45 a teatro Monteverdi: “Cremona protagonista con i Comuni del territorio”, questo il tema portante.

“In questi anni – afferma Portesani – è emersa in modo forte la mancanza di consapevolezza e di ruolo da parte di Cremona del suo essere capoluogo e punto di riferimento per i tanti comuni della Provincia. Una mancanza evidenziata dal suo essere limitatamente protagonista su numerose partite sovracomunali ma anche dalla consapevolezza spesso rimarcata dalle altre amministrazioni del territorio, orfane del ruolo guida che la più grande città della provincia dovrebbe sinergicamente farsi carico”.

“Bisogna pensare a Cremona e alla sua cintura. La città non può non ragionare con i suoi ‘vicini’. Comuni che sono fisicamente alle sue porte e non hanno praticamente differenza territoriale tra loro. Molti sono popolati da Cremonesi che hanno deciso di trasferirsi pur continuando a gravitare sul capoluogo. Con i comuni di cintura vanno prima discusse e condivise le macro-decisioni; soprattutto in tema di servizi”, spiega ancora il candidato del centrodestra.

“Altro passo fondamentale è pensare Cremona come riferimento per il distretto; quello cremonese raggruppa 48 comuni della provincia e ad oggi, denota il bisogno di una messa a punto nel suo funzionamento politico e di indirizzo per l’area che rappresenta”.

“Cremona, come capoluogo di tutta la Provincia e sinergia con l’amministrazione provinciale. Deve essere punto di riferimento comunale per tutti i 112 compagni di viaggio. Rispettosa delle autonomie e delle differenze storico-culturali che caratterizzano il nostro territorio. Per le partite e le tematiche in cui serve fare sistema e peso Cremona deve assurgere a quel ruolo guida che le compete ed esserne riconosciuta”, conclude il candidato di centrodestra.

