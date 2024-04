Ungheria, decine di migliaia in piazza contro il governo Orban

(Adnkronos) – Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Budapest per protestare contro il governo di Viktor Orban, una manifestazione organizzata da Peter Magyar, l’ex marito dell’ex ministra della Giustizia Judit Varga. “Non abbiamo paura” e “Orban dimettiti”, gli slogan scanditi dai partecipanti alla protesta. Molte le bandiere ungheresi di cui Orban si è appropriato: “Sono i colori dell’Ungheria, non del governo”, ha testimoniato un’attivista.

Magyar lo scorso febbraio aveva denunciato il capogabinetto di Orban, Antal Rogan, di essere a capo di una macchina della propaganda o le interferenze politiche nei processi che aveva ricevuto la moglie che, come la Presidente Katalin Novak, si era dimessa dopo essere stata coinvolta nel perdono, concesso a un uomo che aveva coperto un caso di pedofilia.