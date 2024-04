Ascolti tv, replica ‘Makari’ supera ‘Show dei Record’ e vince

(Adnkronos) – La replica di ‘Makari’ ha superato ‘Lo Show dei Record’ e si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri, domenica 7 aprile 2024. La fiction di Rai1 con Claudio Gioè ha ottenuto infatti 2.601.000 telespettatori e il 16% di share, mentre il programma di Canale 5 è stato visto da 2.159.000 telespettatori pari al 15,9%. Terzo gradino del podio per Rai3 che con ‘Indovina chi viene a cena’ ha registrato 1.109.000 telespettatori e il 6,3% di share.

A seguire gli altri programmi della serata: su Italia 1 ‘Jurassic World’ (969.000 telespettatori, share 6,2%); su Rai2 9-1-1 (862.000 telespettatori, share 4,5%) e a seguire ‘9-1-1: Lone Star’ (891.000 telespettatori, share 5%); su Retequattro ‘Dritto e Rovescio’ (856.000 telespettatori, share 6,6%; sul Nove ‘Che Tempo Che Fa – Best Of’ (828.000 telespettatori, share 4,5%); su Tv8 ‘Il Giustiziere della Notte’ (497.000 telespettatori, share 3%); su La7 ‘Domina’ (212.000 telespettatori, share 1,7%).

Nell’access prime time Rai1 dopiia Canale 5: ‘Affari Tuoi’ ha infatti portato a casa 5.519.000 telespettatori e il 28,6% di share, mentre ‘Paperissima Sprint’ s’è fermata a 2.632.000 e al 13,6%. La rete ammiraglia Rai ha vinto anche gli ascolti della fascia preserale con ‘L’Eredità Weekend’ che ha raccolto 3.783.000 telespettatori pari al 26,2%, mentre ‘Avanti un altro! Story’ su Canale 5 ha segnato il 18,2% di share con 2.496.000 telespettatori. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset più TgCom24 ha visto, nell’intera giornata, la Rai al 29,9% con 2.539.000 telespettatori e Mediaset al 25,5% con 2.161.000 telespettatori. In prima serata la Rai ha registrato il 32,5% e 6.082.000 telespettatori, mentre Mediaset ha segnato il 24,3% con 4.542.000 telespettatori.

Crescono gli ascolti per La7, che nel mese di marzo 2024 (1-31) raggiunge il 5,4% di share e 1,1 milioni di telespettatori medi (+13% vs 2023), salendo al quarto posto assoluto in prime time (20.30/22.30) davanti a Rai3, Rete4 e Rai2. Lo rende noto la tv del gruppo Cairo Communication.

In particolare, nel mese in oggetto, La7 è risultata essere per 7 volte terza Rete dietro a Rai1 e Canale5, ed è la tv che cresce di più tra le prime sette generaliste. Nella giornata (07.00/02.00) la tv del Gruppo Cairo Communication si attesta al 3,8% di share (+8% vs 2023). Risultati importanti anche sui target pregiati dove la Rete è al secondo posto in prime time sul pubblico alto-spendente con l’11,4% (+17% vs 2023) e sui laureati con il 12,9% (+19% vs 2023), dietro solo a Rai1. Lato web, il mese si chiude con un totale 41,5 milioni di visualizzazioni dei canali La7 su Youtube (+12%) mentre sui social sono 7,2 milioni i follower dei profili di La7 e dei suoi programmi (+9%) e 3 milioni le interazioni (+128%).